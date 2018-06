'Beoordelingsfout Comey in zaak-Clinton niet politiek gemotiveerd'

Comey kondigde kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezing aan het onderzoek naar het gebruik van een privéserver voor e-mailverkeer door de Democratische kandidaat Clinton te heropenen. De conclusie is nu dat hij dat niet deed om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.

Inspecteur-generaal Michael Horowitz uit in zijn verslag van meer dan vijfhonderd pagina's niettemin stevige kritiek aan het adres van de oud-FBI-chef, onder meer wegens schending van de beleidsregels - insubordinatie - op het departement. Comey ging zijn boekje flink te buiten door het Congres aan te schrijven over het onderzoek naar Clinton en dat op de vooravond van de verkiezingen te heropenen.

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek van Horowitz is dat Comey zelf ook diens privémail gebruikte voor FBI-mailverkeer. Dat ging weliswaar om niet-vertrouwelijke informatie, maar het is precies waar Clinton zich ook schuldig aan maakte.

De oud-presidentskandidate reageerde donderdag op Twitter door een kreet aan te halen die online vaak wordt gebruikt om met haar critici te spotten: "But my emails" (vrij vertaald: Maar hoe zit het met mijn e-mails?).

Trump

President Donald Trump zal de uitkomsten van het onderzoek naar het optreden van Comey met goedkeuring hebben ontvangen. Trump heeft de betrouwbaarheid van de door hem ontslagen oud-FBI-directeur veelvuldig in twijfel getrokken.

Wat minder in het straatje van de president past, is het feit dat Horowitz geen kritiek heeft op de beslissing om Clinton niet te vervolgen. Als kandidaat liet Trump zijn aanhangers regelmatig "Lock her up" (Sluit haar op) scanderen.

Lynch

De inspecteur-generaal beschuldigt Comey er ook van de autoriteit van de toenmalige justitieminister Loretta Lynch te hebben ondergraven, toen hij in juli 2016 bekendmaakte geen vervolging tegen Clinton naar aanleiding van haar e-mailgedrag als minister van Buitenlandse Zaken in te stellen.

Lynch komt er zelf ook niet genadig af. Horowitz concludeert dat zij besluiteloos optrad en Comey zo de ruimte gaf om zijn gang te gaan.

In het rapport wordt ook afgerekend met Peter Strzok en Lisa Page, twee stafleden van de FBI die zeer politiek geladen boodschappen uitwisselden. De ontdekking van hun teksten - onder meer over het voorkomen dat Trump president zou worden - trok een donkere wolk over de federale politie en wekte de schijn van partijdigheid, aldus Horowitz.

Verantwoordelijk

Strzok maakte ook deel uit van het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, maar werd de laan uitgestuurd toen de correspondentie tussen hem en Page Mueller ter ore kwam.

Oud-FBI-directeur Comey liet weten het niet met alle bevindingen eens te zijn, maar respecteert het werk van Horowitz. Het huidige hoofd van de FBI, Christopher Wray, accepteert de uitkomsten van het onderzoek van de waakhond.

Hij stelt dat medewerkers van de FBI verantwoordelijk zullen worden gehouden voor welke misdraging of fout dan ook. "We moeten in de spiegel kijken en toegeven dat we fouten maken in de keuzes die we maken en het werk wat we doen", aldus Wray.

