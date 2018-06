Argentijns parlement stemt voor legalisering abortus

Als dat gebeurt, mag in Argentinië een zwangerschap tot en met de veertiende week worden afgebroken. Nu is dat nog strafbaar.

Uiteindelijk steunden 129 afgevaardigden de nieuwe wetgeving, 125 waren tegen. Aan de stemming is een urenlang debat voorafgegaan dat tot diep in de nacht heeft geduurd.

"We hebben het over een probleem van de volksgezondheid dat niet met oogkleppen op kan worden aangepakt, noch met morele en ethische principes, laat staan religie", zei oppositielid Mayra Mendoza, een van de drijvende krachten achter het wetsontwerp. "Dit is ook een zaak van sociale rechtvaardigheid."

In alle politieke gelederen was de verdeeldheid over deze kwestie groot. President Mauricio Macri heeft zijn partijgenoten opgeroepen naar eigen goeddunken te stemmen. Persoonlijk was hij tegen het voorstel.

In Argentinië is, evenals in veel andere Latijns-Amerikaanse landen, abortus nu alleen toegestaan in bijzondere gevallen. Het mag bijvoorbeeld als sprake was van verkrachting of als de moeder door de zwangerschap levensgevaar komt.

