Zelfde regels voor opvang asielzoekers in landen Europese Unie

Zo hebben asielzoekers vanaf de eerste dag recht op taallessen en kinderen moeten binnen twee maanden na aankomst naar school. Het Europese Parlement heeft ook waarborgen vastgelegd voor kwetsbare groepen, waaronder LHBTI'ers, slachtoffers van marteling en vluchtelingen met bepaalde geloofsovertuigingen.

Dat zijn het Europees Parlement en de landen in de EU donderdag in principe overeengekomen.

Sophie in 't Veld van D66, die namens het parlement over de herziening van de EU-opvangrichtlijn met de Europese Commissie en de lidstaten onderhandelde, is blij met het resultaat.

"Vandaag zetten we een belangrijke stap voor een effectief en fatsoenlijk Europees asielbeleid. Door een einde aan de grote verschillen in opvangomstandigheden tussen de lidstaten te maken, maken we succesvolle integratie kansrijker en voorkomen we dat asielzoekers van land naar land trekken in de EU", aldus In 't Veld.

