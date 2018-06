Spaanse minister van Cultuur stapt na week op vanwege belastingontduiking

Huerta raakte kort na zijn aanstelling in de nieuwe regering in opspraak, omdat over zijn veroordeling werd geschreven. Tussen 2006 en 2008 heeft hij voor meer dan 255.000 euro aan belasting ontdoken. Huerta was toen televisiepresentator.

Spaanse media melden woensdag dat hij hiervoor in 2014 is veroordeeld en de Spaanse belastingdienst 366.000 euro heeft moeten betalen. Het vonnis is vorig jaar definitief geworden.

De 47-jarige schrijver, journalist en tv-persoonlijkheid werd op 6 juni aangesteld als minister van Cultuur en Sport in het minderheidskabinet van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez.

Aanvankelijk weigerde Huerta af te treden. Hij ontkende de belastingontduiking en er was volgens hem een heksenjacht gaande.

Later besloot hij volgens de krant El Periódico toch zijn ontslag aan te bieden om de "frisse wind", die de nieuwe regering wil laten waaien, niet te hinderen.

