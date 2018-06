Macedonische president weigert akkoord naamsverandering te ondertekenen

Dat heeft Ivanov woensdag zelf bekendgemaakt. Hij noemt het akkoord met Griekenland over de naamsverandering een schending van de grondwet. "Mogelijke lidmaatschappen van de Europese Unie en de NAVO mogen geen excuus zijn voor de naamsverandering."

"Ik zal niet zwichten voor druk, bedreigingen of omkoping. Mijn besluit staat vast. Ik steun deze schadelijke afspraak niet", aldus Ivanov. Ivanov kan als president aangenomen wetten tegenhouden.

In Griekenland is ook veel kritiek op de afspraak tussen beide landen. Zo heeft de nationalistische partij Nieuwe Democratie laten weten niet akkoord te gaan met elke afspraak waar Macedonië in staat. Als die naam er wel in staat, dan dient de partij een motie van wantrouwen in tegen premier Alexis Tsipras.

Afspraak

Dinsdag zijn Griekenland en Macedonië na jaren van overleg overeengekomen dat de naam van de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië moet veranderen in de Republiek Noord-Macedonië.

Griekenland heeft een eigen regio die Macedonië heet. Daarom vonden de Grieken het onacceptabel dat een land dezelfde naam heeft.

Protesten

Aan het begin van deze maand zijn duizenden mensen in Macedonië de straat opgegaan om tegen de naamswijziging te protesteren.

Ook in Griekenland zijn protesten gehouden. De betogers droegen spandoeken met opschriften als "Macedonië is Grieks" en "Respecteer onze geschiedenis".

Europese Unie

Macedonië werd in 1993 lid van de Verenigde Naties, onder voorwaarde dat het land officieel de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zou gaan heten.

Het land is momenteel kandidaat-lid van de Europese Unie en heeft lidmaatschap aangevraagd voor de NAVO.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!