Zeker een dode en 27 gewonden bij treinongeluk Polen

Dat melden lokale media woensdag. Daleszewo ligt in het noordwesten van Polen.

Het ongeluk is rond 13.00 uur gebeurd. De trein reed bij een spoorwegovergang vol op de vrachtwagen in. De vrachtwagenchauffeur is overleden.

Op foto's is te zien dat de trein in elkaar is gedrukt.

