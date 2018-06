Britse jeugdtrainer in beroep tegen lange celstraf vanwege kindermisbruik

Bennell is in februari veroordeeld voor het misbruiken van twaalf jongens. Hij stond in totaal in vijftig zaken terecht. De trainer heeft in zes zaken schuld bekend. Zijn jongste slachtoffer was acht jaar oud.

Het misbruik vond plaats tussen de late jaren zeventig en begin jaren negentig.

De rechter heeft Bennell tijdens zijn uitspraak "een reïncarnatie van de duivel" genoemd. Hij vroeg zich ook af of verder onderzoek naar het verleden van de man zin heeft. "Hij sterft waarschijnlijk in de cel. Kijk goed naar wat het publieke belang is bij verdere vervolging."

De Engelsman heeft eerder al drie keer in de gevangenis gezeten vanwege seksueel misbruik van kinderen. De Britse voetbalbond heeft eind 2016 een onderzoek naar kindermisbruik ingesteld.

Bennell was jeugdtrainer bij de profclubs Manchester City en Crewe Alexandra.

