Vermoedelijk dit jaar besluit over vrijlating Nederlander in Amerikaanse cel

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken laat weten dat Nederland zijn steun heeft uitgesproken voor een vervroegde vrijlating op humanitaire gronden. Singh krijgt consulaire bijstand.

Vorig jaar meldde de Volkskrant dat de overheid grote steken heeft laten vallen bij het bijstaan van Singh. Zo kreeg hij onder meer twaalf jaar lang geen enkel bezoek van Nederlandse diplomaten en weigerden ambtenaren mee te werken aan overplaatsing naar Nederland op humanitaire gronden.

De Tweede Kamer toonde zich ernstig bezorgd en vroeg het kabinet zich voor Singh in te zetten.

Singh is in 1986 veroordeeld tot 56 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en dochter. Later bleek dat de kroongetuige in de zaak door de aanklager was omgekocht.

