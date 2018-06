Iraakse regering boos over uitlevering verdachte moord Susanna

Volgens Bagdad was de uitlevering van de Irakees Ali Bashar door de Koerdische regionale regering een inbreuk op de rechtsgang.

De twintigjarige Irakees was als vluchteling naar Duitsland gekomen en vluchtte afgelopen week uit Duitsland naar Irak toen hij als verdachte van de moord op de veertienjarige Susanna uit Mainz in beeld was gekomen. Hij werd niet ver van de Turkse grens opgepakt in de autonome Koerdische regio in Noord-Irak.

Na verhoor is hij overgeleverd aan Duitse politiemensen die hem meenamen naar Duitsland. Bashar heeft inmiddels aan de Duitse justitie bekend dat hij de veertienjarige Susanna in Wiesbaden heeft omgebracht.

Volgens de Iraakse regering heeft alleen het Iraakse ministerie van Justitie de bevoegdheid om over uitlevering te beslissen.

