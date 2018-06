Inval in Keulen vanwege mogelijke aanslag met gevaarlijk gif

Aanleiding is de ontdekking van "zeer giftige" stoffen in een woning in het stadsdeel Chorweiler, in het noorden van de stad.

Dinsdagavond deed de politie een inval in het huis, waarbij onder meer speciale eenheden werden ingezet. De 29-jarige man en de hoogzwangere vrouw werden geboeid afgevoerd. Om welke stoffen het gaat, is niet bekend. Volgens Duitse media is de vrouw een tot de islam bekeerde Duitse.

Justitie sluit een terroristische achtergrond niet uit. "We hebben besloten snel in te grijpen om mogelijk gevaar af te wenden", verklaarde een politiewoordvoerder.