Leger Saoedische coalitie valt toch havenstad in Jemen binnen

Hodeidah is nu nog in handen van Houthi-rebellen. De stad is een belangrijke haven voor het lossen van hulpgoederen voor de noodlijdende bevolking van Jemen. De slag om de stad wordt naar verwachting de grootste in oorlog tussen de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthi's.

Een gezant van de Verenigde Naties roept alle partijen op om de burgers in de havenstad te beschermen en toegang te geven tot humanitaite hulp.

Vorige week waarschuwden de VN nog dat de coalitie de stad niet moest aanvallen. Volgens de VN zou een aanval op de stad 250.000 mensen het leven kunnen kosten en een nieuwe humanitaire crisis kunnen veroorzaken. VN-gezant Martin Griffiths probeerde de haven toen nog onder internationale controle te krijgen.

Humanitaire hulp

Save the Children zegt dat er door de aanval zeker 300.000 kinderen gevaar lopen. De organisatie maakt zich zorgen dat de haven van Hodeidah gesloten wordt, waardoor humanitaire hulp niet meer mogelijk is. Als dat gebeurt dreigt er in het land een hongersnood, die honderduizenden mensen het leven kan kosten.

Twee weken geleden maakte het Internationale Comité van het Rode Kruis bekend dat het 71 medewerkers uit veiligheidsoverweging uit het land heeft gehaald. Volgens de organisatie heeft dat grote gevolgen voor de humanitaire hulp in het gebied. Het gaat om onder meer medische hulpverlening, bezoeken aan gevangenen, schoonwaterprojecten en voedselhulp.

De burgeroorlog in Jemen duurt nu drie jaar en heeft zeker tienduizend mensen het leven gekost. Drie miljoen mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd. Daarnaast heeft het land te maken met enorme hongersnood en een uitbraak van cholera.

Verenigde Naties

De VN laten dinsdagmiddag aan persbureau Reuters weten dat ze blijven doorgaan met de toestroom van voedsel en medicijnen, ondanks de bombardementen.

"We blijven voedsel en andere noodzakelijke benodigdheden distribueren", zegt humanitaire hulpcoördinator Lise Grande van de VN tegen Reuters. "We hebben al stappen ondernomen voor wanneer de stad belegerd wordt, onder meer hebben we gekeken naar de mogelijkheid tot een luchtbrug."

