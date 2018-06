Koning vervolgt Baltische tour met bezoek aan Estland en Litouwen

Willem-Alexander legt deze week op uitnodiging van de Baltische staten drie staatsbezoeken af, met Litouwen als laatste stop. Donderdag is een rustdag. Litouwen staat dan stil bij het begin van de massadeportaties door de Sovjet-bezettingsmacht op 14 juni 1941.

Voor vertrek naar de Litouwse hoofdstad Vilnius verdiept Willem-Alexander zich in het Estse succesverhaal van e-government, waarin het land wereldleider is. "Ik herinner me nog goed hoeveel indruk dit land maakte toen we hier waren in 2002", aldus de koning dinsdag bij het staatsbanket.

"We kregen een presentatie over het elektronische communicatiesysteem van de regering. Dat was in de tijd dat papierloos vergaderen in Nederland nog vrijwel onbekend was."

Estland wil op zijn beurt leren over de Nederlandse landbouw. Minister Carola Schouten (Landbouw) is ingevlogen voor een sessie over innovatie in de landbouw.

