'Wereldwijd krijgt merendeel vaders geen betaald vaderschapsverlof'

In Nigeria en India is geen nationaal beleid voor betaald vaderschapsverlof na de geboorte van een kind, blijkt uit onderzoek van Unicef. Het onderzoek richt zich op vaders van bijna 90 miljoen kinderen tot 12 maanden.

Unicef benadrukt het belang van vaders bij de opvoeding van hun pasgeboren kind. "De interactie met moeders en vaders vanaf het begin van het kinderleven draagt bij aan de algemene levensontwikkeling van een kind", aldus directeur Henrietta Fore. "Het is voor iedereen van belang dat vaders hun rol kunnen vervullen."

De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties roept landen zonder betaald vaderschapslof op om een "familievriendelijk beleid" in te voeren.

Nederland

In Nederland hebben vaders na de geboorte van hun kind recht op twee dagen betaald vaderschapsverlof. Ook is het mogelijk om aansluitend drie ouderschapsverlofdagen op te nemen, maar dit is niet altijd betaald.

Het kabinet wil de duur van het vaderschapsverlof per 2019 uitbreiden naar vijf dagen. Ook wil het kabinet per juli 2020 mogelijk maken dat vaders tot vijf weken extra verlof kunnen opnemen in de eerste zes maanden na de bevalling. In deze periode ontvangen zij dan een uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon.

Niet alleen in Nederland groeit de aandacht voor het vaderschapsverlof. In de afgelopen jaren hebben meerdere (regionale) overheden het recht ingevoerd of uitgebreid. Ook kiezen meer bedrijven en instanties er zelf voor om het aantal verlofdagen te verhogen.

