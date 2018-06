Athene en Skopje bereiken akkoord over naamswijziging Macedonië

De landen liggen al jaren in de clinch over de naam Macedonië. Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam heeft afgescheiden van Joegoslavië en is doorgegaan als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel slecht in Griekenland, dat een eigen regio met de naam Macedonië heeft.

Tsipras spreekt van een ''goede deal'' waarin aan de Griekse zorgen tegemoet wordt gekomen. Hij zegt dat het Griekse parlement zich nog mag uitspreken over het akkoord. De beoogde naamswijziging van het land ligt bijzonder gevoelig.

Aan het begin van deze maand gingen duizenden mensen in Macedonië de straat op tegen de naamswijziging van het land. Ook in Griekenland werden protesten gehouden. De betogers droegen spandoeken met opschriften als "Macedonië is Grieks" en "Respecteer onze geschiedenis".

Macedonië werd in 1993 lid van de Verenigde Naties, onder voorwaarde dat het land officieel de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zou heten. Het land is momenteel kandidaat-lid van de Europese Unie en heeft lidmaatschap aangevraagd voor de NAVO.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!