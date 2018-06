Drugsbaas La Barbie veroordeeld tot 49 jaar celstraf

De rechter in Atlanta acht de 44-jarige verdachte schuldig aan grootschalige cocaïnehandel en het witwassen van grote bedragen.

De aangeklaagde drugsbaron is in de Verenigde Staten geboren, maar heeft als crimineel carrière gemaakt in Mexico. Hoewel hij met verscheidene syndicaten heeft samengewerkt, geldt hij als een van de kopstukken van het Beltrán-Leyva-kartel.

'La Barbie' is in 2010 gearresteerd en in 2015 uitgeleverd. Hij had goede contacten met Joaquín 'El Chapo' Guzmán, de chef van het Sinaloa-kartel. 'La Barbie' is een mogelijke getuige in Guzmáns proces, dat in september in New York zal beginnen.

