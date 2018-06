Twee Nederlanders omgekomen bij verkeersongeval in Verenigde Staten

''Het is een heel tragisch ongeluk", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen NU.nl. "Voor ons is het nu belangrijk om nauw contact te houden met de families en collega's."

De twee verkeersslachtoffers zaten vorige week donderdag samen met een niet-Nederlandse persoon in een auto. Het drietal is van achteren aangereden, meldden Amerikaanse media. Het ongeluk vond dicht bij de stad Salem plaats.

Op dat moment waren Nederlanders nog maar net in de Verenigde Staten voor hun werk. Een van de mannen is ter plekke overleden. De twee anderen zijn enkele dagen later aan hun verwondingen overleden.

De woordvoerder kan maandag nog niet zeggen wat de nationaliteit van de derde persoon was. Wel zeker is dat deze persoon ook werkzaam was bij het bedrijf uit Veldhoven.

