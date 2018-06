Paus accepteert ontslag drie Chileense bisschoppen vanwege misbruikschandaal

Het ontslag is maandag bekendgemaakt in een personeelsupdate op de website van het Vaticaan.

Juan Barros is een van de bisschoppen die is ontslagen. Hij zou seksueel misbruik door een priester hebben verhuld.

Franciscus heeft zijn excuses moeten aanbieden, omdat hij Barros in eerste instantie heeft verdedigd. Dit heeft geleid tot grote kritiek op de paus en protesten in Chili. Later bleek dat de paus door de Chileense bisschoppen is misleid.

Het Vaticaan heeft een onderzoek ingesteld naar het misbruik binnen de katholieke kerk in Chili. De 34 Chileense bisschoppen moesten zich in mei bij de paus verantwoorden. Daarop hebben zij hun ontslag aangeboden.

De paus heeft tot nu toe drie aanvragen geaccepteerd. Het is nog onduidelijk wat de paus met de aanvragen van de overige 31 bisschoppen gaat doen.

Een van de slachtoffers van misbruik zegt op Twitter dat het een emotionele, maar mooie dag is. "Vandaag begint er een nieuwe dag voor de katholieke kerk in Chili. We hopen dat dit het begin is van het einde van deze cultuur van misbruik en het verhullen daarvan binnen de kerk."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!