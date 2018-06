Poolse man moet zestien jaar gevangenis in voor ontvoering Brits fotomodel

De man die in het Verenigd Koninkrijk woont, heeft het slachtoffer met een smoes naar Milaan gelokt. De inmiddels 20-jarige vrouw dacht in de stad naar een fotosessie te gaan, maar is ontvoerd en vervolgens zes dagen vastgehouden.

De ontvoerder heeft honderdduizenden dollars aan losgeld geëist en heeft gedreigd het slachtoffer via internet te veilen. Zes dagen na de ontvoering heeft de man besloten het fotomodel over te dragen aan het Britse consulaat. Hij is enkele dagen later opgepakt door de politie.

