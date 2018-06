Kernreactor Doel 4 in België weer opgestart na storing

Na het doorlopen van een testprogramma is de reactor dicht bij de Nederlandse grens weer aan het stroomnet gekoppeld. Volgens een woordvoerder van uitbater ENGIE Electrabel wordt het vermogen geleidelijk opgevoerd en draait de reactor maandagavond weer op volle kracht.

De reactor werd zaterdag na een technisch defect automatisch uitgeschakeld. Een woordvoerder van de Belgische toezichthouder FANC zegt dat ''het incident weinig voorstelt'' en dat de storing niet tot een gevaar voor de omgeving en de bevolking heeft geleid.

Het gebeurt wel vaker dat reactoren in Doel of Tihange, de andere kerncentrale in België, zonder vooraankondiging worden stilgelegd. In buurlanden is veel bezorgdheid over de veiligheid van deze centrales. Belgische kernenergiecentrales zijn in binnen- en buitenland omstreden vanwege hun ouderdom en mankementen.

