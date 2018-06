EU maakt extra geld vrij voor bestrijding ebola in Congo

"Vorige epidemieën hebben ons een waardevolle les geleerd: we moeten op onze hoede blijven met ebola. Daarom verhoog ik de Europese steun vandaag", aldus EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp). Sinds de uitbraak van afgelopen mei zijn minstens 27 mensen aan de ziekte overleden.

Het geld wordt gebruikt om onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Internationale Rode Kruis te ondersteunen. Medewerkers van de organisaties proberen levens te redden en de uitbraak onder controle te krijgen.

Dit doen zij door geïnfecteerden op te sporen en te vaccineren, de in- en uitgangen van door ebola getroffen wijken te controleren en de doden op een veilige manier te begraven.

Tegen de verspreiding van ebola in Congo wordt de VSV-EBOV-vaccinatie gebruikt, een ongelicenseerd vaccin dat nog niet officieel is uitgebracht. De Congolese regering heeft toestemming verleend voor het gebruik ervan. Volgens de WHO is de positieve werking van het vaccin voldoende bewezen en is er geen beter alternatief.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!