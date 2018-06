Europese Commissie wil Solidariteitskorps uitbreiden naar 350.000 jongeren

Leden van het korps zijn tussen de achttien en dertig jaar. Deelnemers kunnen in een ander EU-land twee tot twaalf maanden stage lopen of vrijwillgerswerk doen in onder meer het onderwijs, de gezondheidszorg en bij humanitaire programma's zoals de integratie van vluchtelingen.

De kosten van reis, verblijf en levensonderhoud worden gedekt. In het geval van een stage komt er een vergoeding bij. Het nieuwe programma voorziet ook in vrijwilligerswerk in niet-EU-landen.

"Solidariteit is een van de kernwaarden in de EU. Het succes van het korps bewijst dat er een grote vraag is van jongeren om deel te nemen aan solidariteitsactiviteiten", zegt de Duitse EU-commissaris Günther Oettinger die verantwoordelijk is voor de begroting.

Het Europese Solidariteitskorps is eind 2016 gelanceerd en moet bijdragen aan de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Sindsdien hebben zich 64.000 jongeren aangemeld, onder wie 1.440 Nederlanders. Tot 2020 is er plaats voor 100.000 deelnemers.

