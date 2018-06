EU en VN willen dat Italië en Malta schip met 600 migranten opvangen

Beide landen weigeren de migranten op te nemen. Onder de groep van 629 personen bevinden zich 134 kinderen en zeven zwangere vrouwen.

Italië weigerde eerder het schip te laten aanleggen en vroeg Malta de opvarenden op te vangen. De Maltese regering voelt daar echter niets voor. Premier Joseph Muscat zei dat de migranten naar de dichtstbijzijnde haven gebracht hadden moeten worden, bericht de krant Times of Malta. Malta zou wel bereid zijn mensen op te vangen die dringend medische hulp nodig hebben.

De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, beklaagde zich afgelopen weekend over de opstelling van andere EU-landen. "Malta vangt niemand op. Frankrijk stuurt mensen terug bij de grens. Spanje verdedigt de grens met wapens'', schreef hij op Facebook. Hij kondigde aan dat zijn land "nee'' gaat zeggen tegen illegale migratie en mensensmokkel.

Sea Watch 3

Legaleider Salvina verkondigde volgens persbureau ANSA dat zijn land ook een ander reddingsschip zal verbieden om aan te leggen. "Vandaag bevindt het schip Sea Watch 3 van een Duitse hulporganisatie, onder Nederlandse vlag, zich voor de kust van Libië'', schreef hij maandag op Twitter. "Daar wachten ze om de zoveelste lading migranten op te halen om naar Italië te brengen.''

Volgens Salvini is er "dit keer iemand die nee zegt''. Hij gebruikte de hashtag #chiudiamoiporti: we sluiten de havens. De komst van vluchtelingen was een belangrijk thema bij de Italiaanse verkiezingen.

Burgemeesters

Terwijl Salvini zich op Facebook tegen de komst van migranten uitsprak, zijn er verschillende burgemeesters van Italiaanse havensteden die hun havens wel openen voor migranten. "Napels is bereid om levens te redden, met of zonder steun", sprak de burgemeester van Napels.

Naast Napels gaan ook de burgemeesters van Palermo, Messina en Reggio Calabria tegen de wensen van Salvini in. "In oud-Grieks staat Palermo voor 'complete haven'. We hebben hier altijd reddingsboten verwelkomd", laat burgemeester van Palermo Leoluca Orlando weten op Twitter. "Daar gaan we nu niet mee stoppen."