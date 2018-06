VN waarschuwt dat 250.000 mensen in gevaar zijn door strijd havenstad Jemen

De oproep volgt nadat de strijd tussen een door Saudi-Arabië geleide coalitie en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen is geïntensiveerd. Sinds vrijdag zijn er hevige gevechten gaande ten zuiden en zuidoosten van de havenstad die nu in handen is van Houthi-rebellen.

VN-gezant Martin Griffiths voert overleg met de Houthi-rebellen om controle van de havenstad te overhandigen aan de VN, meldt persbureau Reuters. Over een definitief akkoord wordt echter nog niet gesproken.

Een week geleden maakte het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) bekend uit veiligheidsoverwegingen 71 medewerkers terug te halen uit Jemen. Daar werd toe besloten na "een serie van incidenten en dreigementen".

Het vertrek heeft volgens de organisatie een groot gevolg voor de humanitaire hulp in het gebied. Het gaat om onder meer medische hulpverlening, bezoeken aan gevangenen, schoonwaterprojecten en voedselhulp.

Burgeroorlog

Eerdere inspanningen van de VN hebben tot niets geleid. De burgeroorlog in het land is al drie jaar gaande. In april kwamen nog tientallen mensen om het leven bij een luchtaanval op een bruiloft.

Inmiddels heeft de oorlog aan ruim tienduizend mensen het leven gekost. Drie miljoen personen hebben geen dak boven hun hoofd. Daarbij heeft het land te maken met een enorme hongersnood en cholera-uitbraak.

