Voormalig president Panama wordt maandag uitgeleverd door VS

Martinelli wordt op Panama verdacht van het afluisteren van meer dan 150 politieke tegenstanders in zijn regeerperiode van 2009 tot 2014. Hij zou overheidsgeld hebben gebruikt om dat te betalen.

De oud-president ontvluchtte zijn land in 2015 met een privévliegtuig. Hij werd 13 juni 2017 aangehouden in de VS. Kort daarvoor was hij al gezien tijdens een wedstrijd van Panama op de Copa América in de VS.

Na een jaar wordt Martinelli dus uitgeleverd aan Panama. Het land had daar direct al om gevraagd. Interpol heeft ook een arrestatiebevel voor de oud-president uitgevaardigd.

