Irakees bekent tijdens verhoor ombrengen Duitse Susanna

Dat zei hoofdofficier van justitie Oliver Kuhn zondagavond. Bashar zei tijdens verhoor dat Susanna door een val verwondingen aan haar gezicht had opgelopen. Bashar zou bang zijn geweest dat ze naar de politie zou stappen en dan zou zeggen dat ze die had opgelopen door toedoen van de Irakees.

De Irakees was als vluchteling naar Duitsland gekomen en vluchtte afgelopen week uit Duitsland naar Irak, omdat hij als verdachte van de moord op Susanna uit Mainz in beeld was gekomen.

Hij werd in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt, niet ver van de Turkse grens, in een hotel in Zakho in het autonome Koerdische Noord-Irak. Zaterdag werd hij op het vliegtuig naar Duitsland gezet. Hij is zondag voorgeleid. Het verhoor van de Irakees duurde zes uur.

Ruzie

Een hoge politieofficier in Irak stelde eerder al dat Bashar een bekentenis heeft afgelegd. Hij zou bevriend zijn geweest met Susanna, maar ruzie hebben gekregen. Toen ze de politie wilde bellen, wurgde hij haar.

Susanna verdween op 22 mei en haar lichaam is pas woensdag gevonden. De moeder van Bashar zei eerder tegen Duitse media dat haar zoon zich niet meer kan herinneren dat hij het meisje heeft omgebracht, omdat hij dronken was.

De moord heeft in Duitsland tot grote verontwaardiging geleid en ook tot politieke acties met het vluchtelingenbeleid als inzet. In Mainz, de woonplaats van Susanna, is zaterdagavond een minuut stilte voor het meisje gehouden.

