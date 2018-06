Voorzitter Iraaks parlement wil nieuwe verkiezingen na afbranden stemmendepot

De in brand gevlogen opslagplaats ligt in de wijk al-Rusafa, die oostelijk van de rivier Tigris ligt. Het Iraakse ministerie van Defensie liet weten dat alle stembussen en stembiljetten in het depot zijn verwoest. Hoeveel dat er precies zijn, heeft het ministerie niet bekendgemaakt.

Ook over de oorzaak van de brand hebben de autoriteiten geen mededelingen gedaan.Wel is duidelijk dat het gaat om biljetten die zijn uitgebracht bij de parlementsverkiezingen in mei.

Salim al-Jabouri, de huidige voorzitter van het Iraakse parlement, heeft opgeroepen om de verkiezingen volledig opnieuw te doen. Hij noemde de brand in de opslagplaats een "bewuste actie en misdaad, gericht op het manipuleren van de stemmen".

Deze week stemde het huidige Iraakse parlement in met een hertelling van alle stemmen die bij de afgelopen verkiezingen zijn uitgebracht. Dat gebeurde een dag nadat premier Haider al-Abadi had gerept van ernstige onregelmatigheden tijdens de stembusgang.

De partij van Abadi kwam in de verkiezingen niet verder dan de derde plek.

