Italiaanse minister van Financiën zegt dat land niet uit euro stapt

"Het standpunt van onze regering is duidelijk. Er is geen sprake van dat we de eurozone gaan verlaten.'' Tria zei daarnaast dat de regering er met het terugdringen van tekorten onder meer voor wil zorgen dat er geen omstandigheden ontstaan die zouden leiden tot het afscheid van de euro.

Het was het eerste interview dat de nieuwe minister van Financiën gaf. Daarin vertelde hij dat de regering de groei wil stimuleren via investeringen en structurele hervormingen. "Het is ons doel de economische groei en werkgelegenheid te stimuleren, zonder het begrotingstekort te laten oplopen.''

Italië worstelt met een uitzonderlijk grote staatsschuld die een omvang heeft van circa 132 procent van het bruto binnenlandse product.



Begin deze maand is het nieuwe kabinet van Italë ingezworen. Deze bestaat uit de extreemrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging.

De coalitie kwam aan het einde van de formatie nog op losse schroeven te staan, toen de Italiaanse president Mattarella weigerde om de 81-jarige Paolo Savona te benoemen tot minister van Financiën. Volgens de president was Savona te eurosceptisch. Na een overleg kwamen de coalitiepartijen met Giovanni Tria als alternatief. Savona is minister van Europese Zaken.

