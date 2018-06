Roparun brengt ruim 5 miljoen euro op

De opbrengst (5.144.412 euro) is iets lager dan vorig jaar toen 5,4 miljoen is opgehaald. Het geld gaat naar projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen.

In het pinksterweekend, medio mei, liepen bijna 2.500 deelnemers in drie dagen van het Duitse Hamburg of de Franse hoofdstad Parijs naar Rotterdam. Dit jaar deden 309 ploegen mee, elk team met acht lopers die werden ondersteund door verzorgers, chauffeurs en fietsers, in totaal ruim achtduizend mensen.

''Het evenement trekt terecht veel aandacht, maar het gaat om de doelen die we met dit enorme bedrag kunnen steunen'', aldus directeur Wiljan Vloet. ''Elke euro wordt besteed binnen het motto van Roparun: leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven."

De eerste Roparun was in 1992 toen er nog maar 64 lopers meededen. Destijds renden die nog in omgekeerde richting: van de Rotterdamse Euromast naar de Eiffeltoren in Parijs. Al snel werden het er vele honderden. Sinds de eerste editie is ruim 80 miljoen euro opgehaald.