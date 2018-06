Argentijnse justitie onderzoekt dood jongste zus Máxima

Het stoffelijk overschot is meegenomen voor autopsie, zoals gebruikelijk is bij een vermoeden van zelfdoding.

Inés Zorreguieta (33) is in de slaapkamer in haar appartement gevonden door een vriendin. Zij was samen met Inés' moeder Maria del Carmen Cerruti naar het huis gegaan, omdat Inés de hele dag geen telefoontjes had beantwoord, aldus het voorlopige verslag.

Daarna zijn de hulpdiensten ingeschakeld en is Inés' lichaam overgedragen aan een forensisch onderzoeksinstituut.

Het koninklijk gezin wordt vrijdag rond 11.00 uur Nederlandse tijd in Buenos Aires verwacht. Inés was de peettante van prinses Ariane en een van de bruidsmeisje tijdens het huwelijk van haar zus.

Medeleven

President Mauricio Macri van Argentinië heeft zijn medeleven betuigd aan Máxima. Hij plaatste een rouwadvertentie, waarin hij zegt ''Máxima en de hele familie te vergezellen op dit trieste moment''. Inés Zorreguieta heeft eerder via Macri een baan gekregen.

Zorreguieta kwam hier overigens twee jaar geleden door in opspraak. De zus van Máxima zou niet aan de minimale functie-eisen hebben voldaan. In verschillende Argentijnse media werd haar aanstelling weggezet als vriendjespolitiek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!