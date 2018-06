VS brengt 1.600 immigranten onder in federale gevangenissen

Het gaat om mensen die hun immigratieverzoek afwachten, onder wie potentiële asielzoekers, aldus een woordvoerder van de Amerikaanse immigratiedienst ICE.

Vijf federale gevangenissen zullen mensen die op hun rechtszaak wachten tijdelijk opvangen. Eén gevangenis in Victorville in Californië zal duizend migranten opnemen.

ICE meldt dat het besluit is genomen om ''te kunnen voldoen aan de vraag naar aanvullende detentieruimte voor immigranten''.

In vrijheid

In april van dit jaar werden zo'n 51.000 mensen opgepakt bij de zuidelijke grens van de Verenigde Staten, tegen 16.000 in dezelfde maand vorig jaar.

Onder de vorige president Barack Obama mochten veel immigranten hun rechtszaken in vrijheid afwachten of werden ze ondergebracht in ICE-detentiecentra of lokale gevangenissen.

Tijdens de presidentsverkiezingen beloofde president Donald Trump om migranten die weinig geen kans maken op legaal verblijf in de Verenigde Staten, vast te zetten tot de uitspraak in hun zaak.

Kwetsbaar

Critici zetten vraagtekens bij het besluit om immigranten onder te brengen in federale gevangenissen. ''Een hoog percentage van de ICE-gedetineerden heeft geen strafblad en is kwetsbaar in een gevangenis'', zegt een voormalige topmedewerker van de immigratiedienst.

Ook waarschuwde de oud-topman dat medewerkers van federale detentiecentra gewend zijn met geharde criminelen om te gaan. "Deze gevangenissen zijn niet gemaakt voor immigranten die een baan zoeken of voor geweld vluchten", verklaart hij.

Het is niet de eerste keer dat het Amerikaanse migrantenbeleid onder vuur ligt. De Verenigde Naties eisten dinsdag dat het land een wijziging doorvoert, om bij de grens met Mexico een einde te maken aan het vastzetten van migrantenfamilies en het scheiden van ouders en kinderen.

