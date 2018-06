Ex-medewerker inlichtingencommissie VS aangeklaagd vanwege voorliegen FBI

De 58-jarige James Wolfe zou in december tegen de FBI hebben gelogen over het contact dat hij had met drie journalisten. Dat meldt de officier van justitie in een verklaring.

Wolfe had 29 jaar lang de taak om geheime informatie in handen van de commissie ook echt geheim te houden. Hij ging in mei met pensioen.

De FBI denkt dat de oud-medewerker van de commissie geheime informatie heeft doorgespeeld aan drie journalisten. Van een van de journalisten, Ali Watkins van The New York Times, zijn een telefoon en laptop in beslag genomen.

Watkins heeft drie jaar lang een relatie met Wolfe gehad, maar volgens de journalist is Wolfe nooit een bron van informatie geweest. De FBI denkt dat Wolfe Watkins wel hielp met het schrijven van artikelen.

