Iraakse verdachte van oorlogsmisdaden namens IS opgepakt in Frankrijk

De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat de man in juni 2017 de status van politiek vluchteling heeft gekregen.

Franse politie heeft laten weten dat de man officieel wordt verdacht van deelnemen aan een terroristische organisatie en het plegen van oorlogsmisdaden.

De Iraakse overheid denkt dat de man betrokken was bij de massamoord op ongeveer zeventienhonderd Iraakse soldaten die door IS zijn gevangengenomen. Deze moorden zijn in juni 2014 gepleegd.

