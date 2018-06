Zoektocht naar overlevenden vulkaanuitbarsting Guatemala opgeschort

Het is daar momenteel te gevaarlijk om reddingswerkzaamheden uit te voeren, zei een woordvoerder van de Nationale Coördinatie Rampenbestrijding (CONRED).

Door de vulkaanuitbarsting zijn sinds zondag zeker 109 mensen om het leven gekomen, meldt de politie. Er worden tweehonderd mensen vermist. De erupties bedekten omliggende dorpen met vulkanische as.

Reddingswerkers zochten de afgelopen dagen koortsachtig naar lichamen en overlevenden. De zoektocht kan volgens CONRED worden hervat als de omstandigheden verbeteren.

Hulp

De Verenigde Staten hebben het Centraal-Amerikaanse land hulp toegezegd. Er worden onder meer vliegtuigen gestuurd om slachtoffers met brandwonden over te brengen naar de VS. Daar kunnen ze worden behandeld. Ook maakt het Witte Huis geld vrij voor noodhulp. Het is onduidelijk om wat voor bedrag het gaat.

Ook Israël stuurt hulp naar Guatemala. Het gaat om experts die zijn gespecialiseerd in de behandeling van brandwonden, aandoeningen aan de luchtwegen en ander letsel, bericht de krant The Jerusalem Post. Zij gaan slachtoffers behandelen in lokale ziekenhuizen en blijven naar verwachting tien dagen in het land.

Rode Kruis

De Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC) heeft gewaarschuwd voor de mogelijke economische gevolgen van de natuurramp. IFRC-hoofd Francesco Rocca zei dat as is neergekomen in grote delen van het land, waaronder in belangrijke landbouwgebieden. "Laten we hopen dat dat geen tweede ramp tot gevolg heeft", zei hij.

