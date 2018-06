Poetin in gesprek met burgers tijdens jaarlijkse vragenshow

Poetin zei onder meer dat Rusland nog geen plannen heeft te vertrekken uit Syrië, waar het de regering van Bashar al-Assad steunt.

"We bouwen daar geen faciliteiten voor de lange termijn en we kunnen onze troepen vrij snel terugtrekken als dat noodzakelijk is", zei hij. "Maar op dit moment hebben we ze daar nog nodig. Ze voeren belangrijke taken uit."

De Russische president ging ook in op de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing. Hij verwees naar een publicatie in een Duits medium dat concludeerde dat president Donald Trump de Europeanen in de armen drijft van Poetin, die concludeerde dat zoiets "best grappig" klinkt.

"We hebben kennelijk invloed gehad op de verkiezing van de Amerikaanse president en daarna deed hij ons Europa cadeau", zei Poetin. "Totale onzin. Dit kan alleen maar als een grap worden omschreven."