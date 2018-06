'Turkije bevriest migrantendeal met Griekenland'

"We hebben een migrantendeal met de Europese Unie (EU), die wordt geïmplementeerd. Er is ook een bilateraal akkoord met Griekenland over het terugnemen van mensen. Dit akkoord hebben we opgeschort", zei de Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) volgens de krant Daily Sabah.

De minister verwees volgens de krant Hürriyet naar afspraken over het terugnemen van migranten die vanuit Turkije naar Griekenland zijn gereisd. Turkije neemt dergelijke migranten terug. In ruil daarvoor worden Syrische vluchtelingen in Turkije ondergebracht in de EU.

Acht Turkse militairen waren in juli 2016 met een helikopter naar Griekenland gevlucht, nadat duidelijk was geworden dat het niet zou lukken om de Turkse regering af te zetten.

De Turkse autoriteiten willen de gevluchte militairen berechten, maar vingen bot bij de rechter. Het Griekse hof oordeelde in maart dat de aanklachten te vaag zijn. De rechters vrezen ook dat de militairen geen eerlijk proces in hun thuisland zullen krijgen.

Er kan nog in beroep worden gegaan tegen de uitspraak van het Griekse hof.

