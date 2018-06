Beschikbaarheid en zuiverheid cocaïne in EU nemen toe

Volgens het agentschap is er in Europa in het algemeen een toename in de productie en beschikbaarheid van drugs te zien. Cocaïne is de meestgebruikte illegale stimulerende drug in Europa. Ongeveer 2,3 miljoen jongvolwassenen (15-34 jaar) hebben het verdovende middel in het afgelopen jaar gebruikt.

De meeste sporen cocaïne in het gemeentelijk afvalwater werden aangetroffen in Belgische, Nederlandse, Spaanse en Britse steden.

Spanje heeft aan belang ingeboet als doorvoerland voor het witte poeder. Cocaïne wordt nu vaker via noordelijke containerhavens binnengesmokkeld.

Volgens het agentschap zijn de Belgische havens daarbij steeds belangrijker geworden. Bijna de helft van alle cocaïnevangsten in Europa worden daar gedaan, aldus het rapport.

Nederland

Volgens het agentschap wordt er in Europa ook meer drugs geproduceerd. Nederland en België zijn nog altijd koploper als het gaat om de productie van xtc.

In Nederland worden door politie en douane vooral veel cannabisbladeren ('herbal cannabis', red.) en cocaïne in beslag genomen. In de bevolkingsgroep jongeren tussen 15 en 34 jaar oud heeft 3,7 procent in het voorgaande jaar cocaïne gebruikt. Bij de veruit meest populaire drug, cannabis, is dat 15,7 procent.