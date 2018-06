Jongste zus van koningin Máxima Inés Zorreguieta (33) overleden

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zegt dat het vermoedelijk gaat om zelfdoding. Inés Zorreguieta leed aan een eetstoornis en is vanwege een persoonlijkheidsstoornis korte tijd opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek.

Inés werd geboren in 1984 toen Máxima dertien jaar oud was. De zussen komen uit een groot gezin. Máxima is het oudste kind van Jorge Zorreguieta en Maria del Carmen Cerruti. De koningin heeft nog twee broers en drie halfzussen uit een eerder huwelijk van haar vader.

Inés Zorreguieta heeft een studie psychologie afgerond aan een Argentijnse universiteit. Daarna is ze bij de Verenigde Naties (VN) gaan werken. Tussen 2009 en 2011 werkte ze voor de organisatie in Panama.

In 2012 keerde ze terug naar Argentinië, omdat ze van haar man was gescheiden, schrijft de Argentijnse krant La Nacion.

Opspraak

Inés Zorreguieta kwam twee jaar geleden in opspraak door haar werk voor de Argentijnse raad voor coördinatie sociaal beleid. Ze had de baan via de Argentijnse president Mauricio Macri gekregen.

De zus van Máxima zou niet aan de minimale functie-eisen hebben voldaan. In verschillende Argentijnse media werd haar aanstelling weggezet als vriendjespolitiek.

Inés was de peettante van prinses Ariane en een van de bruidsmeisje tijdens het huwelijk van haar zus.

Jorge Zorreguieta

Vorig jaar, op 8 augustus, is de vader van Máxima overleden. Jorge Zorreguieta is 89 jaar oud geworden en leed al langere tijd aan een vorm van non-hodgkinlymfoom. De begrafenis vond plaats in besloten kring.

Máxima's vader was in Nederland zeer omstreden vanwege de rol die hij heeft gespeeld tijdens het dictatoriale bewind onder generaal Rafael Videla eind jaren zeventig.

Zorreguieta ontkende betrokkenheid en zei geen kennis te hebben gehad van de gruwelijkheden die onder het bewind zijn gepleegd.

Mark Rutte

Premier Mark Rutte heeft geschokt gereageerd op de dood van de zus van koningin Máxima. ''Het plotselinge overlijden van de zus van de koningin komt als een grote schok. Het is intens verdrietig en hartverscheurend nieuws, dat nauwelijks is te bevatten voor hen die achterblijven."

Rutte wenst de koningin, haar familie en haar gezin alle "kracht toe die nodig is om dit afschuwelijke verlies met elkaar te dragen".

Máxima

Koningin Máxima heeft haar geplande publieke optredens voor de komende dagen afgezegd vanwege het overlijden van haar zus.

De RVD laat weten dat ze donderdagavond niet in de Westergasfabriek in Amsterdam zal zijn bij de opening van het Holland Festival. Ook heeft de koningin haar bezoek aan de nieuwe huisvesting van Stichting Vluchtelingenkinderen, De Delerij in Driebergen, afgezegd.

Vrijdag gaat ze ook niet naar Groningen voor de opening van het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Volgende week laat Máxima de staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen schieten. Koning Willem-Alexander bezoekt deze landen alleen.