Afghaanse regering sluit tijdelijke wapenstilstand met Taliban

De strijd tegen andere jihadistische groeperingen, zoals Islamitische Staat, gaat wel gewoon door, aldus Ghani. Hij kondigde de wapenstilstand aan tijdens een televisietoespraak.

"Dit staakt-het-vuren biedt de Taliban de gelegenheid om zich te bezinnen op hun gewelddadige campagne, die geen harten en zielen voor ze wint, maar mensen verder van ze vervreemdt", zei hij.

De Taliban heeft nog niet gereageerd.

De Afghaanse regering werd in 2004 geïnstalleerd na een door de VS geleide invasie, die in 2001 een einde maakte aan het landelijke bewind van de Taliban.

Nadat de NAVO zijn gevechtsmissie in Afghanistan in 2014 had beëindigd, is de radicaalislamitische groepering weer bezig aan een opmars. De invloed van de Afghaanse regering buiten de hoofdstad Kabul is beperkt. Sinds augustus vorig jaar helpt de Amerikaanse regering het Afghaanse bewind met meer frequente luchtaanvallen op Taliban-doelen.

Onderhandelingen

In februari bood Ghani de Taliban aan de groepering als legitieme politieke macht te erkennen. Dat zou moeten leiden tot onderhandelingen die een einde maken aan zestien jaar van oorlog. Alleen vorig jaar raakten tienduizend Afghaanse burgers gewond of kwamen zij om het leven.

Het staakt-het-vuren en de mogelijke vrijlating van Taliban-gevangenen zijn deel van dat voorstel. Mogelijk wordt de grondwet herzien en kunnen de Taliban als partij deelnemen aan verkiezingen.