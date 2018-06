Dodental vulkaanuitbarsting Guatemala stijgt naar 99

Dat heeft de rampenbestrijding van het Centraal-Amerikaanse land bekendgemaakt. De meesten zijn omgekomen door de lavastromen die na de uitbarsting langs de vulkaan stroomden. Enkelen zijn gestikt door de rook en as.

Zes dorpen in het getroffen gebied zijn geëvacueerd en meer dan drieduizend mensen moesten hun huizen verlaten. Bijna tweehonderd mensen worden nog vermist.

Reddingswerkers proberen in het gebied te zoeken naar overlevenden, maar worden in hun werkzaamheden bemoeilijkt door de aanhoudende uitbarstingen. Bulldozers worden ingezet om een enigszins begaanbaar pad te maken.

"We kunnen alleen op plaatsen komen waar we op de daken van huizen kunnen staan. De as op de grond is simpelweg te heet om op te staan. Het maakt het onmogelijk om te graven", aldus een van de reddingswerkers.

Fuego

De Volcán de Fuego is afgelopen zondag uitgebarsten, gevolgd door kleinere uitbarstingen op maandag en dinsdag. Lavastromen en de grote hoeveelheden vulkanische as en rook zorgden in de omgeving voor slachtoffers.

Volgens de rampenbestrijdingsdienst van Guatemala was de eruptie van zondag de heftigste uitbraak van de laatste vier decennia.

