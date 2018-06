Massaal Grieks protest tegen naamsverandering Macedonië

De betogers droegen spandoeken met opschriften als "Macedonië is Grieks" en "Respecteer onze geschiedenis".

Athene en Skopje liggen al jaren met elkaar in de clinch over de namenkwestie. Het conflict stamt uit 1991, toen Macedonië zich vreedzaam afscheidde van Joegoslavië en doorging als de onafhankelijke Republiek Macedonië. Dat viel bij Griekenland in slechte aarde. Het land heeft een eigen regio met de naam Macedonië.

De naamswijziging van Macedonië ligt in beide landen uitermate gevoelig. Er zou onder meer zijn gesproken over de mogelijkheid het land om te dopen tot Noordelijk Macedonië.

Eerder deze maand gingen al duizenden Macedoniërs de straat op en op woensdag vonden dus betogingen plaats in Griekenland.

"Er is maar één Macedonië en dat ligt in Griekenland, waar koning Philippus en Alexander de Grote zijn geboren", zei één van de sprekers in Pella, een stad in de Griekse regio Centraal-Macedonië.

Hij zei dat Grieken nooit zullen accepteren dat een ander land de naam Macedonië draagt.

