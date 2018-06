Trump verleent Alice Johnson gratie na lobby Kim Kardashian

Johnson is een 63-jarige vrouw die een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens handel in drugs. Kardashian deed het verzoek toen ze vorige week in het Witte Huis op bezoek was bij Trump.

Sympathisanten van Johnson, onder wie Kardashian, vinden dat de vrouw te zwaar is gestraft. Ze zit al zo'n 22 jaar achter de tralies.

Het Witte Huis stelt nu dat de vrouw een tweede kans verdient. "Hoewel ze tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, heeft Johnson in de gevangenis hard gewerkt om zich te rehabiliteren", staat in een verklaring. "Ze heeft zich als mentor ingezet voor haar medegevangenen."

