Oud-celgenoot schutter Luik opgepakt om mogelijke rol in radicalisering

Fouad B. werd in de Waalse stad Verviers gearresteerd. Zijn naam komt volgens Belgische media voor op de lijst van IS-strijders en -rekruteerders in België.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of B. betrokken was bij de radicalisering van de 31-jarige Herman toen zij beiden gedetineerd waren.

Een dag voordat Herman 36 uur op verlof mocht, had een cipier van de gevangenis bij de directie zijn zorgen geuit over zijn radicalisering. Op 22 mei is B. volgens het federaal parket voorwaardelijk vrijgelaten.

B. zou deel uitmaken van een groep van zo'n 25 mensen in Verviers die als geradicaliseerd te boek staat. In de stad werd in 2015 een terreurcel opgerold die via tussenpersoon Abdelhamid Abaaoud in contact stond met IS in Syrië.

Abaaoud wordt beschouwd als een van de hoofdrolspelers van de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij ontkwam, maar werd later gevonden en door de politie doodgeschoten.

