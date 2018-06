Spanje krijgt pro-Europese minister van Financiën

Calviño was als econoom jarenlang werkzaam op het Spaanse ministerie van Economische Zaken. In 2006 ging ze aan de slag voor de Europese Commissie. Haar laatste functie was directeur-generaal Begroting onder commissaris Günther Oettinger.

De sociaaldemocraat Pedro Sánchez presenteert woensdag zijn minderheidskabinet. Naast Calviño heeft het nieuwe Spaanse kabinet nog iemand uit de Europese top in de gelederen. De voormalige voorzitter van het Europese Parlement, de Catalaan Josep Borrell, is straks de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.

Pedro Duque is volgens de BBC benoemd tot Minister van Wetenschap en innovatie. Duque was in 1998 de eerste Spaanse astronaut die de ruimte in ging.

Sánchez is zaterdag ingezworen als de nieuwe premier van Spanje, nadat Mariano Rajoy werd ontheven uit zijn functie na een motie van wantrouwen. Rajoy moest vertrekken vanwege een corruptieschandaal waar zijn partij, Partido Popular (PP), bij betrokken was. Leden van de PP lieten zich betalen in ruil voor het toekennen van overheidsopdrachten.

Italië

Met een Europese topambtenaar op het Spaanse ministerie van Financiën lijkt de wisseling van de regering in Madrid niet op de eurosceptische omwenteling in Italië.

Daar vormen de populistische Vijfsterrenbeweging en rechts-radicale partij Lega sinds begin deze maand een meerderheidsregering. Beide partijen leggen de schuld van veel problemen in Italië bij de Europese Unie en de euro.

