Californische Democraten ontlopen doemscenario bij Amerikaanse voorverkiezingen

De verkiezingen vinden plaats op 6 november.

De meeste aandacht ging dinsdag uit naar voorverkiezingen in Californië. Hier werden niet alleen kandidaten gekozen voor Senaats- en Huisverkiezingen, maar ook voor de gouverneursverkiezingen.

Er was sprake van een mogelijke afgang voor de Democratische partij bij de Huisverkiezingen in Californië, vanwege het grote aantal verkiesbare kandidaten.

In de staat worden de twee kandidaten gekozen met de meeste stemmen, ongeacht de partij. Het grote aantal kandidaten zou kunnen leiden tot een spreiding van Democratische stemmen, waardoor ze misschien buitengesloten zouden worden.

Het rampscenario voor de Democraten is echter uitgebleven: in negen van de tien districten zijn de stemmen geteld en in ieder district komen een Democraat en een Republikein tegenover elkaar te staan.

Meerderheid

Een meerderheid voor Democraten in het Huis van Afgevaardigden zou grote gevolgen kunnen hebben voor president Donald Trump. Samen met de Senaat heeft het Huis wetgevende macht in de VS.

Als het Huis in handen valt van de Democratische partij, zal het voor Trump moeilijker worden om de wetgeving naar zijn hand te zetten. Daarbij kan het Huis een afzettingsprocedure beginnen om een bestuurder uit zijn functie te ontheffen.

Op 6 november zijn alle zetels in het Huis van Afgevaardigden verkiesbaar, momenteel heeft de Republikeinse partij een meerderheid van 238 zetels in het Huis, tegenover 192 voor Democraten.

Senatoren

Democraat Diane Feinstein zal in november haar Californische zetel in de Senaat verdedigen, die ze al vanaf 1992 bezet houdt. Haar tegenstander voor de verkiezing in november is nog niet bekend. De gouverneursverkiezing zal gaan tussen de Democraat Gavin Newsom en de Republikein John Cox.

In de staat New Jersey won de huidige Democratische senator Robert Menendez de voorverkiezing. De 64-jarige senator kreeg 62 procent van de stemmen.

Volgens ingewijden moet Menendez zich zorgen maken, omdat de winstmarge klein was en zijn opponent Lisa McCormick weinig geld had uitgegeven. Menendez werd in 2016 aangeklaagd voor fraude en omkoping. Hij werd in januari vrijgesproken.

33 plekken

Naast verkiezingen voor het Huis, zijn er in november ook verkiezingen voor de Senaat en het gouverneurschap.

In de Senaat zijn er 33 plekken beschikbaar. 23 van van de beschikbare zetels worden momenteel door Democraten bezet, terwijl acht zetels van Republikeinen beschikbaar zijn. Twee worden bezet door onafhankelijke kandidaten, onder wie Bernie Sanders van de staat Vermont.

In 36 staten worden er verkiezingen gehouden voor het gouverneurschap. Naast Californië, zullen er onder meer in New York, Hawaï, Florida en Pennsylvania verkiezingen worden gehouden.