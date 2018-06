Poetin prijst 'dappere' Trump om ontmoeting met Noord-Koreaanse leider Kim

De Russische president noemde in een interview met China Media Group de beslissing van de Amerikaanse president om het gesprek aan te gaan met Noord-Korea "moedig en volwassen". Poetin zei te hopen op een "positief resultaat".

Trump en Kim ontmoeten elkaar volgende week dinsdag in Singapore. Het wordt de eerste keer in de geschiedenis dat de leiders van de Verenigde Staten en Noord-Korea elkaar persoonlijk zullen spreken. Eerder zegde de Amerikaanse president de ontmoeting af, maar daar is hij op teruggekomen.

De VS wil dat Noord-Korea meewerkt aan denuclearisatie. In ruil daarvoor zouden de economische sancties op het Aziatische land versoepeld of zelfs opgeheven worden.

Trump heeft uitgesproken ook spoedig te willen praten met Poetin, maar dat gesprek is ver weg na het opgelaaide conflict om Syrië en de vergiftiging van een voormalig Russische spion in Engeland.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!