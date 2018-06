VN eist wijziging Amerikaans migrantenbeleid om schending kinderrechten

"De VS moet per direct stoppen met het scheiden van families en het criminaliseren van een actie die hoogstens een administratief vergrijp zou moeten zijn", zegt VN-woordvoerder Ravina Shamdasani dinsdag over de omgang met migranten die illegaal het land betreden.

Sinds oktober 2017, toen de Amerikaanse president Donald Trump een decreet ondertekende over het migrantenbeleid, zijn honderden kinderen bij de zuidelijke landsgrens in hechtenis genomen. Shamdasani meldt dat het ook om zeer jonge kinderen gaat, onder wie een eenjarige.

Een hooggeplaatste functionaris van Trumps regering stelt dat het normaal is om in hechtenis genomen kinderen van hun ouders te scheiden, maar volgens Shamdasani is daar "niets normaals aan". "Detentie is nooit in het belang van het kind en schendt altijd kinderrechten", aldus Shamdasani.

Volgens Trump is het scheiden van gezinnen de schuld van beleid dat door de Democraten is opgesteld.

Capacitieit

Er zouden zo veel kinderen van hun ouders zijn gescheiden, dat grenswachten en jeugdwerkers ze niet goed kunnen opvangen, aldus NBC News. Er zou een tekort aan beddengoed en aparte slaapruimtes zijn. De Amerikaanse zender meldt dit op basis van twee functionarissen en een overheidsdocument.

NBC News meldt ook dat sinds zondag 550 kinderen van hun ouders zijn gescheiden. Bijna driehonderd van hen zouden langer dan 72 uur zijn vastgehouden, langer dan de wettelijk vastgestelde tijdslimiet. Van die groep zou bijna de helft jonger dan twaalf jaar zijn.

Vanwege geweld en armoede proberen honderdduizenden mensen van Centraal-Amerika naar de VS te verhuizen. Het gaat voornamelijk om inwoners van Guatemala, Honduras en El Salvador.

