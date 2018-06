Israël 'doodde Palestijnse verpleegkundige Gaza niet bewust'

Volgens de autoriteiten in Gaza en ooggetuigen werd al-Najar, een vrijwillige paramedicus, vorige week vrijdag door Israëlische troepen doodgeschoten toen ze ten oosten van het stadje Khan Younis in de richting van het grenshek rende om een gewonde te bereiken.

Volgens de Israëli's werden soldaten bij het grenshek onder vuur genomen door Palestijnse militanten die daarbij ook een granaat zouden hebben gebruikt.

"Een eerste onderzoek naar het incident heeft aangetoond dat een klein aantal kogels werd afgevuurd en dat geen van de schoten opzettelijk of direct op haar gemikt was", luidt de verklaring van het leger.

De uitvaart van de jonge verpleegster werd afgelopen zaterdag bijgewoond door duizenden Gazanen, onder wie personen die door haar waren behandeld toen ze gewond raakten bij eerdere demonstraties rond de grens met Israël.

Duizenden slachtoffers

Bij de demonstraties, die sinds 30 maart wekelijks op vrijdag plaatsvinden, zijn volgens zorgfunctionarissen uit Gaza 120 Palestijnen om het leven gekomen. Duizenden anderen raakten gewond. De meeste slachtoffers zouden ongewapende burgers zijn geweest. De Palestijnen eisen het recht om terug te keren naar de voormalige huizen en stukken grond van hun families, die nu in Israël liggen.

De geïsoleerde Palestijnse enclave in de Gazastrook wordt geregeerd door de terroristische organisatie Hamas. Er wonen ongeveer twee miljoen Palestijnen in het gebied. Drie kwart van hen is vluchteling of nazaat van een vluchteling. Israël oefent de volledige controle uit over de grenzen van het gebied.

Volgens Israël waren veel van de deelnemers aan de demonstraties Hamas-leden en andere militanten die door de grens proberen te breken om aanslagen te plegen.