VN pleit voor verbod of belasting op plastic

Dat staat in een rapport van de VN, dat dinsdag in het kader van Wereldmilieudag werd gepresenteerd.

Volgens het rapport worden wereldwijd jaarlijks vijf biljoen plastic tasjes gebruikt. Als die naast elkaar neergelegd zouden worden, zou een gebied dat twee keer zo groot als Frankrijk is worden bedekt.

Volgens Erik Solheim, hoofd van het milieuprogramma van de VN, heeft de "kwelling van plastic elke hoek van de wereld bereikt". Samen met de Indische regering is een campagne gestart om het plasticgebruik terug te dringen. De slogan 'If you can't reuse it, refuse it' is daaraan gekoppeld.

In het rapport staat dat slechts 9 procent van de 9 miljard ton plastic dat ooit is geproduceerd, is hergebruikt. Het grootste deel van het plastic wordt weggegooid of belandt in de omgeving.

In China wordt het meeste plastic weggegooid, voor de Europese Unie en de Verenigde Staten. De VS produceert het meeste plastic, na Japan en de EU.

Maatregelen

Toch ziet de VN dat er een verandering gaande is op het gebied van het gebruik van plastic. Al zestig landen hebben maatregelen genomen tegen plastic tasjes die maar één keer gebruikt worden.

Veel van het weggegooide plastic belandt in zee. Doordat het niet of amper afbreekbaar is, blijft het jarenlang in zee drijven. Daar breekt het in steeds kleinere stukjes, waardoor verschillende diersoorten het plastic aanzien voor voedsel, het opeten en vervolgens doodgaan. De gifstoffen die uit het plastic vrijkomen, komen via de dieren die het plastic eten ook in de voedselketen terecht.

Vorige week werd in Thailand een uitgeputte griend gevonden die stukken plastic uitspuugde. Nadat dierenartsen het dier dagenlang probeerden te redden, stierf het maandag. Tijdens de autopsie bleek dat de dode griend tachtig stukken plastic in zijn lichaam had met een totaalgewicht van 8 kilogram.