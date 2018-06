Homopartner van buiten EU heeft recht op verblijf in hele Europese Unie

EU-landen bepalen zelf of ze een homohuwelijk toestaan. Maar de lidstaten mogen een homoseksuele huwelijkspartner van buiten de EU geen permanent verblijfsrecht weigeren als het huwelijk in een EU-lidstaat heeft plaatsgevonden, aldus het hof. Het vrij verkeer van personen is doorslaggevend.

Het hof deed uitspraak in een zaak waarbij de Roemeense autoriteiten de Amerikaanse echtgenoot van een Roemeense man een verblijfsvergunning hadden geweigerd. Roemenië erkent homohuwelijken niet.

Het stel had eerst samengewoond in de Verenigde Staten en trouwde in 2010 in Brussel. Twee jaar later dienden ze een verzoek in om zich Roemenië te vestigen. Het verzoek werd vervolgens door Roemenië afgewezen.

Na de weigering spanden de mannen een zaak aan wegens discriminatie. De zaak kwam uiteindelijk terecht bij het Grondwettelijk Hof van Roemenië. Het hof legde de zaak voor aan het EU-hof.

"Geweldig nieuws en een mijlpaal voor regenboogfamilies in heel Europa", reageert D66-Europarlementarier Sophie in 't Veld. "Ook lidstaten die het homohuwelijk niet erkennen, moeten de rechten van LHBTI-echtparen voortaan erkennen. Nu moeten politici boter bij de vis doen en zorgen dat de rechten van regenboogfamilies ook echt worden vastgelegd in wetten."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!