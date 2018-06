Skelet van 'Eiffeltoren-dino' verkocht voor 2 miljoen euro

Een woordvoerder van het veilinghuis Aguttes, dat de 152 miljoen jaar oude botten aan de man bracht, vertelde dat de koper een Fransman is.

Hij is van plan zijn aanwinst in een Frans museum tentoon te stellen. Waar precies, is niet bekendgemaakt.

Het in 2013 in de Amerikaanse staat Wyoming opgegraven skelet is voor 70 procent compleet en is 8,70 meter lang en 2,60 hoog.

Het gaat om een theropoda, een orde van vleeseters waartoe ook de tyrannosaurus rex behoort. Wetenschappers sluiten na een eerste onderzoek niet uit dat het om een tot dusver onbekende dinosoort gaat, nauw verwant aan de allosaurus.